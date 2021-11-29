Оставленная дома одна семилетняя девочка погибла при пожаре в квартире в Усть-Кутском районе

Семилетняя девочка погибла 29 ноября при ночном пожаре квартиры в многоквартирном доме на улице Лесной в поселке Янталь в Усть-Кутском районе. Как выяснилось, девочку оставили дома одну, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о пожаре поступило в 02:06 29 ноября. На момент прибытия пожарных горела квартира на первом этаже, в подъезде наблюдалось сильное задымление. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек. Со слов соседей стало известно, что в горящем помещении может находиться ребенок. После вскрытия входной двери в комнате на диване была найдена погибшая — семилетняя девочка. На момент пожара в квартире взрослых не было.

Огнем были повреждены мебель, домашние вещи на площади 18 квадратных метров. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят дознаватели МЧС России. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

В минувшие выходные в регионе был зарегистрирован 31 пожар. На них эвакуировали 31 человека, травмирован один, погибли двое, в том числе, ребенок.