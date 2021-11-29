Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине

Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин бросил перчатку в канадского форварда "Бостон Брюинз" Брэда Маршанда. По словам отечественного спортсмена, конфликт спровоцировали оскорбительные слова иностранца о России и президенте страны Владимире Путине, пишет New York Post.

"Рейнджерс" в пятницу играл с "Бостоном" и победил со счетом 5:2, Панарин забросил победную шайбу и в конце игры начал о чем-то спорить с Маршандом. В итоге россиянин со скамейки бросил перчатку в канадца, известного своим провокационным поведением. Департамент НХЛ по безопасности игроков посчитал это неспортивным поведением и оштрафовал Панарина на $5 тыс.

По информации издания, Маршанд упомянул в разговоре Путина в негативном ключе, а также сказал, что ни один житель России не любит Панарина. Отечественный хоккеист не стал терпеть такие слова, и это привело к вышеупомянутому инциденту.

"В НХЛ многие люди иногда говорят плохие слова. Но разве такими мы хотим быть? Для детей и всех мы должны подавать хороший пример. Потому что, так как мы спортсмены, многие дети смотрят на нас. Разговоры в стиле треш-ток довольно популярны. Но я думаю, что нужно держать баланс. Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нем, но я думаю, что, когда вы касаетесь страны, все по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну", — процитировал Панарина журналист USA Today Винс Меркальяно в Twitter.

После получения штрафа игрок пошутил, что такие санкции для него ничего не значат, так как с ним заключен контракт на $11,6 млн. Маршанд "переступил черту" и его тоже следовало оштрафовать, добавил спортсмен.

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету пять голов и 16 результативных передач.

Ранее Ruposters писал, что 3 российских хоккеиста вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса Binance в эмирате
Чанпэн Чжао купил недвижимость в Дубае. СМИ допустили открытие офиса
CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами
CD Projekt RED пока не собирается работать над новыми франшизами
Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине
Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о
В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год
В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год
На 2,2 миллиарда рублей предложили увеличить бюджет региона 2022 года депутаты ЗC Иркутской области
На 2,2 миллиарда рублей предложили увеличить бюджет региона 2022 года
Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского училища 4,5 миллиарда рублей
Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского
597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
597 человек заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки
Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет принимать СПЭК
Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет
Оставленная дома одна семилетняя девочка погибла при пожаре в квартире в Усть-Кутском районе
Оставленная дома одна семилетняя девочка погибла при пожаре в
Три категории пенсионеров получат с 1 декабря увеличенные выплаты
Три категории пенсионеров получат с 1 декабря увеличенные выплаты
Особенности ремонта суппортов
Особенности ремонта суппортов
День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября 2021 года
День памяти апостола и евангелиста Матфея 29 ноября 2021 года

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью

Еще по теме

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ
"Коламбус" победил "Вашингтон" в плей-офф НХЛ благодаря шайбе Панарина
"Коламбус" благодаря дебютной шайбе Панарина победил "Рейнджерс" в матче НХЛ
Самый высокооплачиваемый российский хоккеист забросил шайбу в первом матче за "Нью-Йорк Рейнджерс"