Панарин бросил перчатку в канадца в матче НХЛ после высказываний о России и Путине

Вадим Карасев

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин бросил перчатку в канадского форварда "Бостон Брюинз" Брэда Маршанда. По словам отечественного спортсмена, конфликт спровоцировали оскорбительные слова иностранца о России и президенте страны Владимире Путине, пишет New York Post.

"Рейнджерс" в пятницу играл с "Бостоном" и победил со счетом 5:2, Панарин забросил победную шайбу и в конце игры начал о чем-то спорить с Маршандом. В итоге россиянин со скамейки бросил перчатку в канадца, известного своим провокационным поведением. Департамент НХЛ по безопасности игроков посчитал это неспортивным поведением и оштрафовал Панарина на $5 тыс.

По информации издания, Маршанд упомянул в разговоре Путина в негативном ключе, а также сказал, что ни один житель России не любит Панарина. Отечественный хоккеист не стал терпеть такие слова, и это привело к вышеупомянутому инциденту.

"В НХЛ многие люди иногда говорят плохие слова. Но разве такими мы хотим быть? Для детей и всех мы должны подавать хороший пример. Потому что, так как мы спортсмены, многие дети смотрят на нас. Разговоры в стиле треш-ток довольно популярны. Но я думаю, что нужно держать баланс. Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нем, но я думаю, что, когда вы касаетесь страны, все по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну", — процитировал Панарина журналист USA Today Винс Меркальяно в Twitter.

После получения штрафа игрок пошутил, что такие санкции для него ничего не значат, так как с ним заключен контракт на $11,6 млн. Маршанд "переступил черту" и его тоже следовало оштрафовать, добавил спортсмен.

В текущем сезоне Панарин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету пять голов и 16 результативных передач.

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