Педагоги Тывы повышают квалификацию

Более 1140 учителей Республики Тыва повысили свой уровень профессионального мастерства в ходе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

Работа ведется в рамках реализации проекта «Школа современного учителя» федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Региональная система научно-методического сопровождения педработников и управленческих кадров функционирует в Тыве с июля 2021 года, ее курирует Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

В качестве тьюторов выступают высококвалифицированные учителя, работающие в регионах.

