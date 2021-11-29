Phemex разыграет призы на сумму 2 BTC в честь своего дня рождения

Криптодеривативная биржа Phemex запустила конкурс «Выбирай свою реальность»

с призовым фондом 2 BTC в честь двухлетней годовщины проекта. Ивент продлится с 25 ноября 2021 по 25 января 2022 года, 17:00 (МСК).

Для участия нужно зарегистрироваться на Phemex и поделиться мечтой на странице акции: в текстовом сообщении или видеоролике. Пользователи могут отправлять сообщения на английском или родном языке.

Организаторы выберут 10 победителей и огласят результаты конкурса 16 февраля 2022 года в 17:00 (МСК).

«За два года мы проделали большую работу: число пользователей платформы выросло до 2 млн, а максимальный суточный объем торгов — до $12,5 млрд. За это время мы запустили брекет-ордеры, создали базу знаний для сообщества, провели несколько торговых конкурсов и стали одной из первых криптобирж с премиум-подпиской. Более того, в феврале 2020 года Phemex собрала средства на покупку 10 000 масок для пострадавших от вспышки COVID-19 в Ухане», — прокомментировал CEO Phemex Джек Тао.

Во время акции Phemex начислит бонусы новым пользователям платформы. Они поступят в течение 30 минут после верификации аккаунта.

Phemex — сингапурская биржа криптодеривативов, которую запустили бывшие сотрудники финансового конгломерата Morgan Stanley. Платформа работает с 2019 года и поддерживает 37 криптовалют.

Пользователям доступны спотовая торговля и бессрочные контракты с кредитным плечом до 100x. Для хранения средств клиентов Phemex использует систему иерархически детерминированных холодных кошельков.

Напомним, ранее Forklog и Phemex опубликовали образовательные карточки о брекет-ордерах.



