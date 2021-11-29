Пять игрушек, которые были неотъемлемой частью жизни постсоветских детей в 90-ых

1. Андамания1943 году американский военный инженер Ричард Джеймс работал на устройством, которое могло бы гасить вибрации на военном корабле, и случайно уронил стальную пружину. Он был потрясен той грациозностью, с которой пружина смогла «прошагать» с одной полки на другую, пока не упала на пол. Ричард показал игрушку своей жене Бетти, которая и дала ей имя второе имя «слинки» (в переводе означает «гибкий»). Настоящая андамания сделана из металла и производится только в США. В постсоветских Украине, Беларуси, России игрушка стала популярной в 90-х годах, благодаря подделкам из Китая. Попадались разные модификации пружинок: сердечки, квадраты, звездочки. Хотя оригинальная андамания была всегда только одной формы. Постсоветские дети называли игрушку радужкой. Если её не мыли после использования во дворах, она покрывалась черными точками грязи. Отмыть было легко, совершая круговые движения под краном проточной воды.2. ЛизунВ девяностые лизун напоминал просто липкое желе, которое было здорово запустить со всей силы в стену. Лизун превращался в желейную лужу на стене, однако потом вновь принимал форму шара. Игрушка была придумана для разработки мелкой моторики у детей, однако некоторые родители ставили под сомнение полезность игрушки: лизун практически невозможно было отскоблить с побеленного потолка, а на обоях он оставлял пятна. Когда лизун становился грязным, если не мылся после каждого использования (и если мылся, если честно, тоже), он становился омерзительным на вид и мог напоминать собачью фекалию. Аналоги лизуна у детей в 2021 году - слаймы. Они точно так же отлично загрязняются.3. ТамагочиВиртуальный питомец впервые появился в Японии в 1996 году. Это была недорогая маленькая игровая консоль, внешне похожая на яйцо, на ней было три кнопки. Суть игры заключалась в наблюдении за виртуальным питомцем. Его нужно было кормить, убирать за ним и мыть его в виртуальном душе. Питомец рос и мог даже ходить на работу. Но если хозяин не досматривал за ним, Тамагочи мог умереть. Так в Японии появлялись целые кладбища Тамагочи. В Японии из-за дороговизны жилья и земли сложно завести домашнее животное. Золотая рыбка - то немногое, что могут позволить себе некоторые японцы. Поэтому виртуальный питомец стал таким популярным.Однако Тамагочи стали активно подделывать в Китае. Именно такие подделки появились на постсоветском рынке в конце 90-х годов. На подделках было больше чем 3 кнопки, сама игрушка могла быть не только в форме яйца. Поддельные тамагочи практически всегда умирали на 14 день использования, даже при надлежащем уходе. Сколько тонн слёз было пролито нами, детьми девяностых, подсчитать невозможно. Учителя в школах часто отбирали пищащих питомцев прямо на уроке. Японская компания Bandai продолжает выпускать Тамагочи до сих пор. Теперь они умеют подключаться к интернету. Стоимость новых Тамагочи - $15. И они не умирают при надлежащем уходе никогда.4. Электроника 24-01Несколько слов об игре: яйца скатываются поочерёдно с четырех сторон, игрок, управляя волком или Микки-Маусом, должен ловить яйца в корзину, располагая её напротив скатываемых яиц. За каждое пойманное яйцо игроку начисляется одно очко, за каждое разбитое же начисляется штрафное очко. При наборе трёх штрафных очков игра завершается. Игра имеет четыре уровня сложности, которые зависят от количествава пойманных яиц, чем больше поймали - тем быстрее яйца начинают скатываться. После поимки 9 999 яиц игра начинается заново.5. ТроллиПупсики-тролли пришли к нам из Дании. Еще в 1959 году датский плотник Томас Дам сделал игрушку тролля с бусинками вместо глаз и растрёпанными волосами в подарок своей дочери на Рождество. Друзья дочери тоже захотели такую игрушку. Так плотник открыл свою компанию, которая производит кукол-троллей до сих пор. В постсоветские страны они добрались в 1990-х годах. Дети старались собрать как можно больше троллей из коллекции и чтобы у них были разные цвета волос.Когда культовый режиссер Тим Бёртон готовил один из своих самых успешных фильмов «Мрачные Тени», в котором восстанавливал атмосферу 1970-х годов, он захотел собрать в декорациях самые странные вещи, которые помнил из своего детства. Среди них: совы из макраме, пластмассовый виноград в вазах и, конечно же, тролли!