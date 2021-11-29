Пять золотых и три серебряные медали завоевали российские школьники на Международном осеннем турнире по информатике

С 24 по 29 ноября в городе Шумен (Республика Болгария) прошёл XIII Международный осенний турнир по информатике (IATI 2021). Восемь школьников в составе старшей и юниорской сборных России награждены пятью золотыми и тремя серебряными медалями, информирует Минпросвещения России.

В этом году российские команды были сформированы в рамках летних учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе Московского физико-технического института (национального исследовательского университета), университета Иннополис и очной площадки в образовательном центре «Сириус».

Медали завоевали:

Старшая возрастная группа

1. Александр Бабин, Лицей № 7, г. Красноярск, – золотая медаль;

2. Фёдор Ромашов, Специализированный учебно-научный центр – Школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, г. Москва, – золотая медаль;

3. Александр Некрасов, Школа № 179, г. Москва, – золотая медаль;

4. Михаил Савватеев, Школа № 179, г. Москва, – серебряная медаль.

Юниорская возрастная группа

1. Владимир Герасиков, Физико-математический лицей № 31, г. Челябинск, – золотая медаль;

2. Дарья Грекова, Школа № 2007 ФМШ, г. Москва, – золотая медаль;

3. Ренат Каримов, Лицей имени Н.И. Лобачевского, г. Казань, – серебряная медаль;

4. Андрей Цой, Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», г. Новосибирск, – серебряная медаль.

Сборные команды России ежегодно формируются с помощью системы учебно-тренировочных сборов. Отбор команды осуществлялся тренерским штабом по информатике по результатам участия в сборах.

Руководителем команды старшей возрастной группы выступил Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО. Заместителем руководителя является Михаил Пядеркин – младший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений Московского физико-технического института (национального исследовательского университета).

Руководителем команды младшей возрастной группы является Елена Андреева, заведующая кафедрой информатики СУНЦ МГУ, её заместителем – Игорь Мамай, доцент кафедры информатики Специализированного учебно-научного центра – Школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Турнир прошёл в дистанционном формате с применением возможностей электронной образовательной платформы.

Соревнования проводятся с 2009 года как открытый Международный турнир в рамках проведения подготовки к Международной олимпиаде по информатике IOI. В работе научного комитета, разрабатывающего задания турнира, принимают участие специалисты ведущих университетов Болгарии, призёры и победители предыдущих международных олимпиад. В турнире выступили кандидаты в национальные команды Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Израиля, Македонии, Кипра, Румынии, России, Украины. Российские школьники участвуют в соревновании с 2014 года.

Турнир является одним из немногих международных соревнований по информатике, которое проводится в двух возрастных группах: учащиеся до пятнадцати с половиной лет и старшеклассники. Каждая страна-участница может направлять для участия в турнире команды, состоящие из четырёх участников и двух руководителей.

За два дня в каждой возрастной группе предлагалось решить шесть задач (два комплекта по три задачи) на одном из одобренных жюри языков программирования. Чаще всего участники выбирают C/C++.