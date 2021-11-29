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Подопечная Константина Меладзе рассказала о харассменте

Подопечная Константина Меладзе рассказала о харассменте
Певица и модель Диана Иваницкая рассказала об отношениях с Константином Меладзе. Артистка прославилась благодаря проекту «Хочу в ВИА Гру», во время которого продюсер Константин Меладзе отбирал в группу новых вокалисток. Диана Иваницкая в «ВИА Гру» не попала, но стала частью коллектива «Динама». Правда, через какое-то время продюсеры приняли решение его закрыть. По словам Дианы Иваницкой, тогда она впала в депрессию. Что же касается ее сольной карьеры, то ей Константин Меладзе содействовать не стал. Сейчас Диана Иваницкая не общается с Константином Меладзе. «Я хотела бы с ним работать, конечно, — призналась Диана Иваницкая. — И даже как-то обращалась к нему по этому поводу. Сначала он пошел на контакт и вроде как даже заинтересовался, но это не получило никакого продолжения. Потом через знакомых я узнала, что он думает, что я слишком свободолюбивая и неуправляемая».
Константин Меладзе Что же касается харассмента, в котором Константина Меладзе не так давно обвинили несколько исполнительниц, то Диану Иваницкую эта тема не коснулась. В ее версии продюсер Меладзе — это очень порядочный человек. «Ни по отношению ко мне, ни к кому, кого я знаю, не было подобных действий с его стороны. Возможно, эти артистки хотели хайпа. А в целом, думаю, мне повезло: в шоу-бизнесе такого со мной не было вообще. А вот когда я работала моделью, еще до того, как запела на сцене, мой бывший продюсер ко мне приставал. Но это было давно, и я не хочу раскрывать его имя», — цитирует Диану Иваницкую «Стархит».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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