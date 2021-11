Подразделение SK Telecom купило долю в биткоин-бирже Korbit за $75 млн

Инвестиционная компания SK Square инвестировала 90 млрд вон (~$75 млн) в криптовалютную биржу Korbit путем покупки доли в размере 35%. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на фирму.

