Представлен трейлер пятого сезона Sea of Thieves — он стартует на этой неделе





Несколько дней назад студия Rare объявила дату старта пятого сезона игры Sea of Thieves. Он начнется в игре уже 2 декабря, то есть в этот четверг.

Сегодня студия Rare опубликовала полноценный трейлер пятого сезона Sea of Thieves — его можно посмотреть ниже. Одним из главных нововведений в этом сезоне станет новая механика закапывания сокровищ. Кроме того, лодки оснастят пушками, а в игре появится различный новый контент.

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