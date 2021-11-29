Представлен трейлер пятого сезона Sea of Thieves — он стартует на этой неделе
Сегодня, 20:35
Несколько дней назад студия Rare объявила дату старта пятого сезона игры Sea of Thieves. Он начнется в игре уже 2 декабря, то есть в этот четверг.
Сегодня студия Rare опубликовала полноценный трейлер пятого сезона Sea of Thieves — его можно посмотреть ниже. Одним из главных нововведений в этом сезоне станет новая механика закапывания сокровищ. Кроме того, лодки оснастят пушками, а в игре появится различный новый контент.
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По материалам: newxboxone