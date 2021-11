Причины низких продаж Call of Duty: Vanguard — конкуренты, сеттинг, усталость от франшизы





Call of Duty: Vanguard показала далеко не лучший результат для франшизы с точки зрения продаж на первой неделе. Британские СМИ сообщали, что в рознице продажи игры Call of Duty: Vanguard были заметно хуже продаж прошлых частей серии.

Портал gamesindustry решил лучше изучить данный вопрос и выяснить у британских и американских геймеров, почему они не стали покупать Call of Duty: Vanguard. Они опросили 671 игрока, из которых 284 игрока в последние 5 лет покупали хотя бы одну игру серии Call of Duty. Из 671 опрошенных купили Call of Duty: Vanguard только 59 игроков, то есть 21%.

У тех игроков, которые решили не покупать Call of Duty: Vanguard, уточнялись причины, почему они отказались от игры. Основные причины выглядят так:

55% — играют в другие игры (высокая конкуренция)34% — устали от франшизы Call of Duty24% — не нравятся игры в сеттинге Второй мировой войны20% — решили не покупать после прочтения рецензий14% — играют в Warzone и не видят смысла покупать игру11% — ждут релиза другой игры6% — отказались от покупки на фоне скандала в Activision Blizzard4% — не устроила высокая цена3% — не нравится сообщество игроков и читеры2% — одиночная кампания не настолько хороша, чтобы покупать игру2% — не устроил большой размер игры для загрузки