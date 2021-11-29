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Причины низких продаж Call of Duty: Vanguard — конкуренты, сеттинг, усталость от франшизы

Причины низких продаж Call of Duty: Vanguard — конкуренты, сеттинг, усталость от франшизы


Call of Duty: Vanguard показала далеко не лучший результат для франшизы с точки зрения продаж на первой неделе. Британские СМИ сообщали, что в рознице продажи игры Call of Duty: Vanguard были заметно хуже продаж прошлых частей серии.

Портал gamesindustry решил лучше изучить данный вопрос и выяснить у британских и американских геймеров, почему они не стали покупать Call of Duty: Vanguard. Они опросили 671 игрока, из которых 284 игрока в последние 5 лет покупали хотя бы одну игру серии Call of Duty. Из 671 опрошенных купили Call of Duty: Vanguard только 59 игроков, то есть 21%.

У тех игроков, которые решили не покупать Call of Duty: Vanguard, уточнялись причины, почему они отказались от игры. Основные причины выглядят так:



55% — играют в другие игры (высокая конкуренция)



34% — устали от франшизы Call of Duty



24% — не нравятся игры в сеттинге Второй мировой войны



20% — решили не покупать после прочтения рецензий



14% — играют в Warzone и не видят смысла покупать игру



11% — ждут релиза другой игры



6% — отказались от покупки на фоне скандала в Activision Blizzard



4% — не устроила высокая цена



3% — не нравится сообщество игроков и читеры



2% — одиночная кампания не настолько хороша, чтобы покупать игру



2% — не устроил большой размер игры для загрузки
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По материалам: newxboxone

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