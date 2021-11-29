Причины низких продаж Call of Duty: Vanguard — конкуренты, сеттинг, усталость от франшизы
Call of Duty: Vanguard показала далеко не лучший результат для франшизы с точки зрения продаж на первой неделе. Британские СМИ сообщали, что в рознице продажи игры Call of Duty: Vanguard были заметно хуже продаж прошлых частей серии.
Портал gamesindustry решил лучше изучить данный вопрос и выяснить у британских и американских геймеров, почему они не стали покупать Call of Duty: Vanguard. Они опросили 671 игрока, из которых 284 игрока в последние 5 лет покупали хотя бы одну игру серии Call of Duty. Из 671 опрошенных купили Call of Duty: Vanguard только 59 игроков, то есть 21%.
У тех игроков, которые решили не покупать Call of Duty: Vanguard, уточнялись причины, почему они отказались от игры. Основные причины выглядят так:
55% — играют в другие игры (высокая конкуренция)
34% — устали от франшизы Call of Duty
24% — не нравятся игры в сеттинге Второй мировой войны
20% — решили не покупать после прочтения рецензий
14% — играют в Warzone и не видят смысла покупать игру
11% — ждут релиза другой игры
6% — отказались от покупки на фоне скандала в Activision Blizzard
4% — не устроила высокая цена
3% — не нравится сообщество игроков и читеры
2% — одиночная кампания не настолько хороша, чтобы покупать игру
2% — не устроил большой размер игры для загрузки