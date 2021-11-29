Проведение договорных матчей хотят исключить

00:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1175525-7

Правительство предложило меры по борьбе с противоправным влиянием на результаты официальных спортивных соревнований. Такой законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в осеннюю сессию в первом чтении.

Изменения предлагается внести в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Законопроект разработан Министерством спорта в соответствии с планом по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности страны к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

«Россия выступает за честный спорт и продолжит бороться с любыми проявлениями противоправного влияния на результаты соревнований. Принятие законопроекта создаст конкретные механизмы противодействия манипулированию результатами спортивных соревнований», — ранее заявлял глава спортивного ведомства Олег Матыцин.

Законопроектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта», а также механизмы противодействия им.

Согласно документу, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги должны будут утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения.

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Инсайдерская информация, по сути, это сведения «изнутри команды», которые могут напрямую повлиять на исход соревнования.

Организаторы соревнований будут обязаны включать в положения и регламенты требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физкультуры и спорта, а также меры, направленные на реализацию таких требований.

Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами информации к инсайдерской будет определен Министерством спорта.

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