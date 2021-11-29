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Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СНГ о правовой помощи

Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СНГ о правовой помощи

21:45  Автор: Жанна Звягина


Законопроект: № 27390-8



Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в Кишиневе в октябре 2002 года. Документ опубликован в понедельник в электронной базе данных палаты.

Участниками конвенции являются страны-представители СНГ.

Согласно документу, договаривающиеся стороны могут пользоваться на территориях всех других стран-участников конвенции такой же правовой защитой личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этого государства.

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10 ноября Совет Федерации также рассмотрел закон, в соответствии с которым страны СНГ смогут делиться друг с другом информацией о гражданстве и судимости лиц, находящихся на их территории.



#СНГ #правозащита


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По материалам: pnp.ru

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