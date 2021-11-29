Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию СНГ о правовой помощи

21:45 Автор: Жанна Звягина

Законопроект: № 27390-8

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в Кишиневе в октябре 2002 года. Документ опубликован в понедельник в электронной базе данных палаты.

Участниками конвенции являются страны-представители СНГ.

Согласно документу, договаривающиеся стороны могут пользоваться на территориях всех других стран-участников конвенции такой же правовой защитой личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этого государства.

В СНГ намерены либерализовать подход к мигрантам

10 ноября Совет Федерации также рассмотрел закон, в соответствии с которым страны СНГ смогут делиться друг с другом информацией о гражданстве и судимости лиц, находящихся на их территории.

#СНГ #правозащита

146