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Распространение в мире, смысл названия и прогнозы ученых: что известно про "омикрон" — новый штамм коронавируса

Распространение в мире, смысл названия и прогнозы ученых: что известно про "омикрон" — новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, который уже получил название "омикрон", стал одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Напомним, что выявили его в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября.

Вирус уже распространился по многим другим странам в Африке и других частях света. Так, первые случаи заражения уже зафиксированы в Гонконге, Израиле, Италии, Германии, Великобритании. Израиль также принял решение на две недели закрыть свои границы. Ограничения на въезд действуют и в Великобритании.

В момент появления нового штамма многие ученые предсказывали, что он может быть более опасным и заразным, так как имеет больше мутацией, чем предыдущий дельта-вариант. Существовали предположения, что по этой же причине штамм может быть устойчив к действующим вакцинам. Позднее главный санитарный врач Англии Крис Уитти в ходе пресс-конференции заявил, что вакцинация все-таки может снизить риск тяжелого течения COVID-19 при заражении омикрон-штаммом.


Вчера врач из ЮАР Анжелика Кутзи рассказала, что пока заболевшие, которых наблюдала она, переносят заболевание в легкой форме. Она также отметила, что заболели в основном молодые люди.

В сети появилось уже и первое схематичное изображение белка нового штамма, полученное из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù. На схеме отражено количество мутаций в омикрон-штамме по сравнению с дельта-штаммом — красным отмечены наиболее сильно изменившиеся области.


Новый штамм сейчас изучают и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — в организации уже назвали эту вариацию вируса "вызывающей обеспокоенность". Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове в интервью газете Financial Times заявила, что новый штамм COVID-19 мог образоваться у заразившегося человека, который не долечился до конца. По ее словам, это мог быть пациент с ослабленным иммунитетом, в организме которого вирус размножался в течение долгого времени.

Однако некоторые эксперты полагают, что не стоит паниковать из-за появления нового варианта вируса. Так, ученый Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca, заявил в интервью BBC следующее:

Крайне маловероятно, что среди привитого населения из-за появления нового штамма начнется пандемия тех масштабов, которые наблюдали в прошлом году. Несмотря на мутации в других вариантах вируса, вакцины продолжали защищать от тяжелых форм заболевания по мере того, как мы сталкивались со все новыми штаммами: "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".


К слову, обсуждают в прессе не только возможные последствия появления нового штамма, но и само его название. Новые варианты коронавируса получали названия в честь букв греческого алфавита, однако, дав южноафриканскому штамму название "омикрон", ученые перескочили через несколько букв, что вызвало вопросы. Предыдущий выявленный штамм коронавируса назывался "мю", и многие эксперты полагали, что новый будет называться "ню". Но в итоге пропустили не только эту букву, но и следующую за ней "си". Представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, почему так вышло, в интервью газете Corriere della Sera.

Англоязычный мир оказался бы в ситуации, когда услышал бы два очень похожих звука в предложении. Человек подумал бы, что речь о каком-то новом варианте, а не названии этого варианта. "Си" отклонили, чтобы избежать путаницы и причинения дискомфорта китайскому народу. Си — чрезвычайно распространенная фамилия. И наши правила предписывают не использовать слова, которые могут нанести вред культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам,

— заявила она.

Напомним, что такая фамилия и у нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина.


В России новый штамм пока не зарегистрирован, но профессор Центра имени Гамалеи (там разработали "Спутник V") Анатолий Альтштейн сделал прогноз, когда это может случиться. По его мнению, проникнуть в Россию штамм может в ближайшие месяцы, однако утверждать что-либо пока рано.

Он еще не изучен, его открыли только 11 ноября. Еще неясно, как антитела, вызываемые современными вакцинами, на него действуют. Будет ли он распространяться — тоже покажет время,

— сказал Альтштейн, отметив, что ранее в разных странах уже фиксировали локальные штаммы, например, бразильский и перуанский, но широкого распространения они не получили.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь заявил, что при необходимости модифицировать вакцину можно довольно быстро, но сначала нужно подробно исследовать образец нового штамма, чтобы понять, нужны ли такие изменения в принципе.



Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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