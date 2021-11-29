Региональный форум «Наставничество в образовании» пройдет в декабре в Курской области

В Курском институте развития образования 3 декабря пройдет I региональный форум «Наставничество в образовании». Об этом сообщается на сайте Комитета образования и науки Курской области.

На форуме подведут итоги работы образовательных организаций в соответствии с целевой моделью наставничества, которая реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Образование».

В мероприятии примут участие педагоги и руководители образовательных организаций, в которых есть система наставничества. Будут приглашены также руководители органов исполнительной власти, представители общественных организаций, муниципальных методических служб и бизнес-сообщества.

Участники обсудят вопросы интеграции практического опыта наставничества и постараются обозначить пути совершенствования системы образования Курской области.

На форуме будут отмечены наиболее успешные практики и выбраны лучшие наставники региона. В будущем все лучшие подходы будут активно развиваться и применяться в учебных учреждениях.

Дистанционно на мероприятии смогут присутствовать руководители и педагоги разных региональных площадок, где сейчас внедряют целевую модель наставничества, а также представители служб, которые осуществляют координацию в этой сфере.