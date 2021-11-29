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Региональный форум «Наставничество в образовании» пройдет в декабре в Курской области

Региональный форум «Наставничество в образовании» пройдет в декабре в Курской области

В Курском институте развития образования 3 декабря пройдет I региональный форум «Наставничество в образовании». Об этом сообщается на сайте Комитета образования и науки Курской области. 

На форуме подведут итоги работы образовательных организаций в соответствии с целевой моделью наставничества, которая реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Образование».

В мероприятии примут участие педагоги и руководители образовательных организаций, в которых есть система наставничества. Будут приглашены также руководители органов исполнительной власти, представители общественных организаций, муниципальных методических служб и бизнес-сообщества. 

Участники обсудят вопросы интеграции практического опыта наставничества и постараются обозначить пути совершенствования системы образования Курской области. 

На форуме будут отмечены наиболее успешные практики и выбраны лучшие наставники региона. В будущем все лучшие подходы будут активно развиваться и применяться в учебных учреждениях.

Дистанционно на мероприятии смогут присутствовать руководители и педагоги разных региональных площадок, где сейчас внедряют целевую модель наставничества, а также представители служб, которые осуществляют координацию в этой сфере.

# Общество
По материалам: edu.ru

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