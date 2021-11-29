Российско-швейцарская WayRay показала первый прототип электромобиля с AR-остеклением

Вадим Карасев

Российско-швейцарская компания WayRay представила свой первый прототип электромобиля с AR-остеклением. За четыре года создатели машины хотят подготовиться к серийному производству и получить разрешение на езду по дорогам общего пользования.

Новинку презентовали в Мюнхене. Электрокар WayRay Holograktor разрабатывали с весны 2019 года, прототип был сделан командой дизайнеров и инженеров WayRay вместе с дизайнером гиперкаров Александром Селипановым. Запас хода машины - 600 км, разгон до 100 км/ч за 3,9 секунд, максимальная скорость - 200 км/ч. Длина транспорта - 4416 мм, ширина - 2023 мм, а высота - 1582 мм. По словам представителей фирмы, авто в длину короче компактного внедорожника, но просторнее внутри.

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На крыше техники установили сенсоры и голографические системы для пассажира на заднем сидении. Внутри находятся три кресла: два спереди и одно сзади. Между передними есть достаточное расстояние, чтобы все три человека могли видеть AR-экраны - на них будут проецироваться игры или видео. Каждый человек в салоне сможет взаимодействовать с дисплеем через специальные джойстики. Также автомобиль может управляться дистанционно - с помощью камер и датчиков.

Остекление в машине сделано на базе дисплеев с дополненной реальностью True AR. Компания утверждает, что дисплеи подобного уровня уникальны и их могут делать только в WayRay.

"Есть компании, которые заявляют про AR. Это поставщики автоконцернов, которые начали рекламировать свои дисплеи, как AR, но на деле изображение маленькое и находится на фиксированном расстоянии, а контент, который может туда поместиться - совершенно не контекстный, то есть это фейковая дополненная реальность. Красивые картинки рисовать может каждый", - сказал в интервью vc.ru основатель фирмы Виталий Пономарев.

Таким образом, пассажиры смогут играть в игры и создавать и потреблять контент во время путешествия. Человеку будут доступны сервисы UberBlack, Uber SUV или Uber Holograktor, и если он выберет последний, сумма его поездки частично покроется рекламным контентом. Сейчас ведутся переговоры с некоторыми сервисами, но пока компания рассказать детали не готова.

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