Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора помощи пострадавшим на шахте «Листвяжная»

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

ПАО Сбербанк