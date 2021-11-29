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Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора помощи пострадавшим на шахте «Листвяжная»

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Р/с 40703810900020000089
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН/ОГРНИП 1037700182772
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.
ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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