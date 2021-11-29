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Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре

Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре


Уже несколько лет известно, что студия Cloud Chamber сейчас работает над новой частью серии BioShock. Но официально анонс игры пока не состоялся. Похоже, ждать остается недолго, и скоро игру планируют представить официально.

Twitter-аккаунт Oops Leaks в последние несколько дней активно делится данными о новом BioShock. Информацию не стоит воспринимать как подтвержденную, к ней необходимо относиться как к слухам. Согласно появившимся данным:



Игра BioShock 4 получит название BioShock Isolation.



Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.



Действие происходит в изолированном антиутопическом городе (городах).



Могут быть два города с радикально различающейся идеологией, один из которых находится под землей, прямо под другим. Города разделены вертикальной общей границей.

Отметим, что изначально аккаунт Oops Leaks писал, что анонс BioShock Isolation состоится в 1 квартале 2022 года. Но после возникновения информации о том, что на The Game Awards 2021 анонсируют крупную игру, в аккаунте Oops Leaks появились намеки, что BioShock Isolation — это именно эта игра.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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