Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре





Уже несколько лет известно, что студия Cloud Chamber сейчас работает над новой частью серии BioShock. Но официально анонс игры пока не состоялся. Похоже, ждать остается недолго, и скоро игру планируют представить официально.

Twitter-аккаунт Oops Leaks в последние несколько дней активно делится данными о новом BioShock. Информацию не стоит воспринимать как подтвержденную, к ней необходимо относиться как к слухам. Согласно появившимся данным:

A slide from the new #Bioshock game pitching presentation.



There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1 — Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021

Игра BioShock 4 получит название BioShock Isolation.Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.Действие происходит в изолированном антиутопическом городе (городах).Могут быть два города с радикально различающейся идеологией, один из которых находится под землей, прямо под другим. Города разделены вертикальной общей границей.

Отметим, что изначально аккаунт Oops Leaks писал, что анонс BioShock Isolation состоится в 1 квартале 2022 года. Но после возникновения информации о том, что на The Game Awards 2021 анонсируют крупную игру, в аккаунте Oops Leaks появились намеки, что BioShock Isolation — это именно эта игра.

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant - Set in a new-to-franchise isolated dystopian city - Unreal Engine 5 - Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD - Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK — Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021



