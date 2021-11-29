Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре
Уже несколько лет известно, что студия Cloud Chamber сейчас работает над новой частью серии BioShock. Но официально анонс игры пока не состоялся. Похоже, ждать остается недолго, и скоро игру планируют представить официально.
Twitter-аккаунт Oops Leaks в последние несколько дней активно делится данными о новом BioShock. Информацию не стоит воспринимать как подтвержденную, к ней необходимо относиться как к слухам. Согласно появившимся данным:
Игра BioShock 4 получит название BioShock Isolation.
Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Действие происходит в изолированном антиутопическом городе (городах).
Могут быть два города с радикально различающейся идеологией, один из которых находится под землей, прямо под другим. Города разделены вертикальной общей границей.
A slide from the new #Bioshock game pitching presentation.— Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021
There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1
Отметим, что изначально аккаунт Oops Leaks писал, что анонс BioShock Isolation состоится в 1 квартале 2022 года. Но после возникновения информации о том, что на The Game Awards 2021 анонсируют крупную игру, в аккаунте Oops Leaks появились намеки, что BioShock Isolation — это именно эта игра.
#Bioshock Isolation (title may change) logo variant - Set in a new-to-franchise isolated dystopian city - Unreal Engine 5 - Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD - Announcement Q1 2022 pic.twitter.com/BwyXKp1LKK— Oops Leaks (@oopsleaks) November 17, 2021