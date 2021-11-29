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Solana Foundation анонсировала углеродную нейтральность сети

Solana Foundation анонсировала углеродную нейтральность сети


Стоящая за развитием проекта Solana некоммерческая организация Solana Foundation к концу 2021 года планирует внедрить программу, которая поможет сделать сеть валидаторов углеродно-нейтральной.


https://twitter.com/Austin_Federa/status/1463647805344468992

В мае организация заключила контракт с консультантом по вопросам энергетики и климата Робертом Мерфи. Задача специалиста — определить влияние выполняемых на блокчейне транзакций на окружающую среду.


"Транзакции — фундаментальные компоненты Solana: покупка NFT, совершение сделок или другие действия, которые вы можете выполнять с помощью сети, — это все транзакции", — говорится в ноябрьском отчете проекта об энергопотреблении.


https://forklog.com/solana-blokchejn-dlya-defi-ili-ocherednoj-ubijtsa-ethereum/

Согласно документу, на одну транзакцию в сети Solana требуется 0,00051 кВт·ч или 1836 Дж энергии. Это сравнимо с затратами на два поисковых запроса в Google. 


При этом аналогичный показатель для биткоина составляет 6 995 592 000 Дж, Ethereum — 692 820 000 Дж.  


В общей сложности сеть Solana использует примерно 3 186 000 кВт·ч в год, что эквивалентно потреблению 986 домохозяйств в США. В блокчейне насчитывается 1196 валидаторов, подтверждающих около 20 млн транзакций за этот период.


В Solana Foundation заявили, что намерены и дальше снижать воздействие экосистемы Solana на экологию.


"К концу 2021 года фонд планирует внедрить программу, которая поможет сделать сеть углеродно-нейтральной и компенсировать воздействие на окружающую среду", — говорится в отчете.


Напомним, в октябре Solana Foundation открыла для валидаторов возможность запуска нод на арендуемом серверном оборудовании.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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