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Стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia

Стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia

В столице стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

На площадки чемпионата выйдут более 6,5 тысячи участников и экспертов. Соревнования станут самыми массовыми в истории движения по международным стандартам WorldSkills: в первом отборочном этапе приняли участие более 27 тысяч человек. 

Чемпионат стал рекордным по числу компетенций: участники продемонстрируют свое мастерство в 175 компетенциях основной возрастной категории от 16 до 22 лет, в соревнованиях по 128 компетенциям примут участие юниоры от 10 до 16 лет. 

«Во время подготовки к чемпионату и на площадках «Московских мастеров» участники получают бесценные навыки, которые пригодятся ребятам в будущем. Каждый год растет число участников и компетенций чемпионата. Это хорошая тенденция, мы отслеживаем и даже опережаем запросы рынка труда. Чемпионат молодеет: 53% участников десятых «Московских мастеров – школьники», – отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова. 

35 компетенций на чемпионате будет представлено впервые. Среди них есть компетенции будущего: «Геномная инженерия» и «Летающая робототехника», направления, которые очень важны для города «Урбанистика – городское планирование» и «Организатор онлайн-мероприятий».

Чемпионат пройдет в очном формате на площадках столичных колледжей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Так, будет организовано несколько входов в здания, все участники пройдут термометрию, будет соблюдаться масочный режим. 

Соревнования будут продолжаться три недели. Итоги юбилейного чемпионата будут известны в декабре. 

Чемпионат профессионального мастерства Москвы «Московские мастера» – соревнования, где участники в реальных условиях демонстрируют профессиональные навыки и за определенное количество времени выполняют ряд практических заданий, которые оцениваются по международным стандартам. Участники соревнований – молодые профессионалы (школьники, студенты, работники предприятий города). По количеству компетенций и числу участников региональный чемпионат «Московские мастера» является самым масштабным в России. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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