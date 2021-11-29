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Статус аэродрома класса «Г» в 2022 году может получить посадочная площадка Усть-Илимска

Статус аэродрома класса «Г» в 2022 году может получить посадочная площадка Усть-Илимска

Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома класса «Г» в 2022 году. Об этом во время пресс-конференции 29 ноября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передает пресс-служба правительства Иркутской области.

Работу по доведению посадочной площадки до сертификационных требований аэродрома класса «Г» совместно ведут правительство Иркутской области, Федеральное агентство воздушного транспорта и АО "Группа «Илим». Между тем, уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолеты Ан-24 и Ан-26. Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки «Усть-Илимск» к полетам на таких воздушных судах после технического рейса самолета Ан-26, который состоялся в сентябре. 18 ноября "Авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять коммерческие рейсы на самолетах Ан-26.

Игорь Кобзев:
— Мы ведём переговоры с авиакомпаниями об организации полётов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, возможно, в Красноярский край. Сейчас для этого есть все возможности. Мы будем продолжать развитие этого авиаузла. Я несколько раз встречался с главой Росавиации Александром Нерадько. Он подтвердил, что Росавиация готова предоставить средства для приобретения аэронавигационного оборудования, необходимого для работы аэродрома Усть-Илимска.

Игорь Кобзев рассказал, что решается вопрос выделения федерального финансирования на модернизацию аэропорта Бодайбо с 2022 года. Там планируется удлинить взлётно-посадочную полосу с 1,6 до трёх километров и сделать ее асфальтобетонной, а также построить новый терминал, обновить инфраструктуру. Инвестор подготовил проектную документацию, в ближайшее время она будет направлена на государственную экспертизу.

Аэропорт Бодайбо включен в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Также глава региона сообщил, что правительство Иркутской области взаимодействует с собственниками и конкурсным управляющим аэропортов Усть-Кута и Киренска по вопросам продажи этих предприятий.

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По материалам: irk

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