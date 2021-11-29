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Tatler, "Советский спорт" и Forbes: какие издания читают в администрации президента и Госдуме

Tatler, "Советский спорт" и Forbes: какие издания читают в администрации президента и Госдуме

Хотя смерть печатной прессе предрекают не первый год, на Telegram и другие соцсети в плане получения свежих новостей полагаются далеко не все. Например, чиновники явно любят полистать газету за чашкой кофе — сегодня появилась информация, какую же прессу предпочитают в администрации президента (АП), аппарате правительства, Совете Федерации и Госдуме.

Следят там не только за экономико-политической жизнью, но и за светской. Так, в АП оформлено две подписки на журнал Tatler. Впрочем, это неудивительно, ведь о политиках и миллиардерах (и тех, кто совмещает в себе эти характеристики) там пишут часто. Правда, в популярности Tatler уступает многим изданиям. Для сравнения: в приемные АП приносят 12 экземпляров газеты "Советский спорт", 15 экземпляров Forbes и 32 экземпляра "Комсомольской правды". Самым популярным изданием оказался "Коммерсантъ" — оформлено целых 54 подписки!


Среди фаворитов также издания "Ведомости" (35), "Российская газета" (39), "Московский комсомолец" (37), "Аргументы и факты" и "Известия" (по 25). Почитывают в АП и либеральную "Новую газету" — выписывают сразу 21 экземпляр. Напомним, что в этом году главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов был удостоен Нобелевской премии мира за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".

В общей сложности оформлены подписки на 160 российских изданий для чиновников администрации — обошлось все это в 6,65 миллиона рублей. Еще 8,5 миллиона рублей ушло на подписки на иностранные издания, в том числе The Economist, Paris Match, Der Spiegel.


Менее читающими (или более экономными) оказались чиновники в Белом доме. Для аппарата правительства оформлена подписка всего на 65 газет и журналов на сумму 3,36 миллиона рублей. Предпочтения в прессе схожи, за исключением того, что там еще читают и "Красную звезду" — газету Вооруженных Сил РФ.

Аппарат Совета Федерации выписал 69 изданий на сумму 1,4 миллиона рублей. Ну а в Госдуме оформили подписку на 242 издания, что обошлось в 3,5 миллиона рублей. Спросом у сенаторов пользуются "Коммерсантъ", "Эксперт", "Ведомости", "Российская газета", "Московский комсомолец", "Известия" и "Независимая газета", а у депутатов еще и "Комсомольская правда" и "Спорт-экспресс". Отмечается, что депутаты также выписывают издания по праву, медицине, экономике.


После прочтения газеты и журналы передают в библиотеку. Как сообщается, перед круглыми столами или парламентскими слушаниями чиновники часто просят сделать подборки актуальных материалов по тем или иным темам.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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