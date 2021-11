Токен Omicron подорожал в 10 раз после появления нового штамма COVID-19

Цена токена Omicron (OMIC) выросла более чем на 900% после выявления нового штамма COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему название "омикрон".

