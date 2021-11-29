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ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас

ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас


Подписка Xbox Game Pass в России является настоящим спасением для игроков с приставками Xbox One и Xbox Series X | S, учитывая высокую стоимость самих игр. Нет точной статистики о том, какое количество игроков в России пользуются на приставках Xbox подпиской Game Pass, но, учитывая различные способы недорого продлить Game Pass Ultimate, можно предположить, что это подавляющее большинство активных игроков на Xbox.

На сайте Microsoft можно посмотреть список самых популярных игр на Xbox прямо сейчас. Из них мы выделили первые 10 игр, которые доступны в подписке Game Pass Ultimate (включая EA Play) – ниже они представлены в порядке популярности (значение в скобках – общее место в ТОПе игр для Xbox):



Forza Horizon 5 (1)



Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (9)



Minecraft (15)



Forza Horizon 4 (16)



UFC 4 (18)



The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (19)



FIFA 21 Xbox Series X|S (20)



Destiny 2 (23), игра условно-бесплатная – в Game Pass есть все DLC



It Takes Two (29)



Battlefield V (30)

Обратите внимание: Мы исключили из этого ТОПа игру Halo Infinite, которая сейчас доступна всем игрокам условно-бесплатно.

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По материалам: newxboxone

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