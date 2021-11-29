Трансгендерный актер Эллиот Пейдж поделился новым снимком топлес

Вадим Карасев

34-летний актер Эллиот Пейдж, ранее известный как Эллен Пейдж, продолжает рассказывать о своем трансгендерном переходе. Вчера он опубликовал новое фото топлес, на котором продемонстрировал упругий пресс.





Отлично, мой новый телефон работает,

— пошутил актер.

Год назад Эллиот, известный по роли в фильме "Джуно", объявил себя трансгендерным мужчиной. Он попросил называть его Эллиотом, официально сменил имя, коротко постригся и начал трансгендерный переход, сделав мастэктомию (операцию по удалению молочной железы).





Эллиот Пейдж в фильме "Джуно"

Актер признался, что тогда он наконец стал жить в гармонии с самим с собой — по его словам, с детства он ощущал себя мальчиком и хотел сменить пол. Но, попав в киноиндустрию, он мирился с действительностью и жил как девушка, что обернулось для него серьезной психологической травмой. Даже публичное признание в гомосексуальности и брак с хореографом Эммой Портнер его существование не облегчили — в собственном теле он продолжал чувствовать себя некомфортно.









Во время первого карантина Пейдж понял, что хочет стать трансгендерным мужчиной, и решился на глобальные перемены. Портнер, с которой он на тот момент уже расстался, его поддержала, как и мать актера, а также многочисленные поклонники.

Они не перестают благодарить его за смелость и откровенность и сейчас, выражая свое восхищение в комментариях в соцсети.









Мариана Панкина