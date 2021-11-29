Три категории пенсионеров получат с 1 декабря увеличенные выплаты

Вадим Карасев

С 1 декабря 2021 года трем категориям пенсионеров увеличат размер денежных выплат. Прежде всего это касается граждан, отметивших в ноябре 80-летний юбилей, — для них суммы вырастут примерно в два раза, до 12 тыс. рублей, рассказали в ПФР.

"В России проживают свыше 4,6 млн россиян в возрасте 80 лет и выше... Деньги в нашем профицитном бюджете есть, и нужно успеть отдать должное людям, повидавшим в жизни и войны, и разруху", — заметил экономист Андрей Лобода.

Также дополнительные деньги дадут пожилым людям, которые работали до августа 2021 года и уволились в последний летний месяц. С 1 декабря им автоматически начислят прибавку к пособию с дополнительной доплатой за три месяца. Россияне, подавшие заявление на перерасчет, тоже могут рассчитывать на прибавку. Например, пенсионеры, заявившие о наличии у них несовершеннолетних иждивенцев, получат допсредства за каждого из них — сумма составит чуть более 2 тыс. рублей в месяц.

Ранее Ruposters писал, что пожилым россиянам могут увеличить пенсионные выплаты за счет изъятых у коррупционеров средств.