В 2022 году в Кабардино-Балкарии появятся 37 центров «Точка роста»

В 2022 году в Кабардино-Балкарии появятся 37 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

Центры образования «Точка роста» создаются в Кабардино-Балкарии в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«На сегодняшний день региональная сеть центров «Точка роста» уже охватывает 107 общеобразовательных организаций. В 2022–2024 годах запланировано создание еще 98 центров. В частности, уже в следующем году в республике должны заработать 37 «Точек роста», – сказал сотрудник министерства.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.