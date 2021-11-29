В «Артеке» завершилась тематическая юнармейская смена

В Международном детском центре «Артек» прошла церемония закрытия тематической юнармейской смены, сообщает пресс-служба «Юнармии».

Ее участниками стали около 200 подростков из семи регионов страны.

«Вот и подошли к концу эти три недели смены, подарившей столько ярких и увлекательных событий. Каждый день, проведенный в «Артеке», был наполнен радостью и позитивом, дарил новые знания и навыки, раскрывал таланты. Ну и самое важное, чему научились ребята, – это умение ценить дружбу, уважать, слушать и слышать товарища, быть командой, которой все по плечу. Уверен, для юнармейцев эта смена останется в памяти как одно из самых ярких приключений в жизни», – отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В рамках смены для ребят прошли лекции и мастер-классы. На курсе начальной военной подготовки они научились правильно маршировать, собирать и разбирать автомат Калашникова, оказывать первую медицинскую помощь. Опытные наставники провели для них туристическую подготовку, которая стала своего рода школой выживания в экстремальных условиях. Кроме того, ребята прошли тестирование на знание великих полководцев и главных государственных символов, а также проявили свое мастерство в музыкальных конкурсах.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.