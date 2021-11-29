В Бурятии настоятель дацана дал прогноз на 2022 год

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал прогноз на 2022 год, пишет Байкал-Daily. 2022 год – это год синего Тигра в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Собаки и Коня. Тигр является символом увлечённости, импульсивности, страстности и даже одержимости. Избранному делу он отдаётся весь. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

Еши Намжил:

— В наступающем году необходимо продолжить начатые дела, расширить, укрепить достигнутое, особенно касаемо прошлогодних проектов. Успешными будут начинания, а также перемены и изменения. Ещё больше возрастёт недовольство тех, кому не нравится работа, жизнь, условия, начальство, законы и так далее. Год увеличит, усилит чувства, обострит мнения, отношения. Вследствие чего могут быть большие перемены в политике. Думаю, что люди почти победят ковид, по крайней мере смертность и количество больных пневмонией уменьшится в разы. Болезненная энергетика лёгких и толстого кишечника должна отступить. В целом на год и на весь цикл очень плохое начало заложила пандемия. Болезни не отступят, но они сменят свои направления. Теперь они будут чаще и сильнее поражать кровь, лимфу, почки, ослабят мужское и женское здоровье.

Также Еши Намжил лама добавил, что снизится рождаемость, участятся бесплодие, упадок сил, мужские и женские заболевания. Год Тигра благоволит целеустремлённым, увлечённым и даже азартным людям. К сожалению, активнее и громче будут вечно недовольные люди, а также те, кому не удалось довести до конца свои нехорошие дела и замыслы.

Еши Намжил:

— Наступающая зима будет, пожалуй, короткой, но лютой. Весна и лето будут продолжительными. Думаю, нередкими будут разные неожиданности в виде осадков, ветра, краткого похолодания и духоты. Возможно, придёт большое наводнение. Урожай снимется средний, скот неплохо размножится, однако участятся падежи и вынужденный забой. В целом год будет благополучным для работающих по интернету, в сфере обслуживания, в ремонте, в связи, в пошиве, производстве и тех, кто даёт деньги, прочее в долг, взаймы, в аренду, на прокат и во временное пользование. Вернутся насекомые, вредители, которые давно не показывались и даже те, о которых думали, что они исчезли навсегда.

Настоятель храма предсказывает, что сохранится риск распространения инфекций, в том числе от различных насекомых и другой живности. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц. Чаще станут обращаться к различным духовным методам, йоге, народным целительным практикам. «Думаю, что сократится рождаемость, и люди чаще будут обращаться к процедуре ЭКО», — также отметил он.

Год неблагоприятен для людей, родившихся в годы Обезьяны и Тигра. Труднее всего придётся пессимистам, флегматикам, людям, обделённым идеей, целью, страстью.

Лама не рекомендовал часто и в большом количестве есть рыбу, свинину, картофель, особенно в копчёном, вяленом, сушёном виде. «В материальном плане первые полгода ожидаются сложными, прогнозы все будут мрачными. Однако к концу лета, к осени финансовая ситуация немного стабилизируется. Год Тигра благоволит идейным, увлечённым людям, поэтому целеустремлённые и последовательные будут чувствовать себя лучше. Таковы примерные характеристики наступающего года», — спрогнозировал он.