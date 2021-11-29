В горах Дагестана обнаружили крупную майнинг-ферму

В Дагестане выявили крупную майнинговую ферму, организованную в помещении, расположенном в горах. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В местном МВД заявили о начале проверки. По предварительным данным, ежемесячный ущерб от работы оборудования составляет около миллиона рублей. Кому принадлежит ферма, пока неизвестно.

Напомним, Дагестан регулярно становится одним из лидеров среди регионов по числу выявленных случаев незаконного потребления электроэнергии майнерами.

В июне «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранителями пресекли работу двух нелегально подключенных к электросетям майнинг-ферм. Ущерб составил около 30 млн рублей.