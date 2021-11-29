В Halo Infinite будет самая продолжительная сюжетная кампания в серии





Halo Infinite — первая часть серии, которая имеет относительно открытый игровой мир, что дает игрокам возможность для дополнительных исследований. Игра станет самой продолжительной в серии по времени прохождения, о чем рассказал в рамках интервью Game Informer Джозеф Стейтен, креативный директор кампании Halo Infinite.

По его словам, прохождение Halo Infinite у него заняло больше времени, чем прохождение прошлых игр серии. Но конкретную продолжительность сюжетной кампании он называть не стал. В рамках ответов на другие вопросы, Стейтен заметил, что Halo Infinite — это самая большая игра в серии Halo, которая имеет масштабные вертикальные локации, из-за чего игрокам потребуется потратить гораздо больше времени на исследования, чем когда-либо.

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Отметим, что еще в 2020 году появлялись слухи о возможной продолжительности кампании Halo Infinite. Тогда говорилось, что прохождение игры может занять около 30-35 часов (25 основных миссий на 20 часов и 35 дополнительных миссий на 15 часов). Однако слухи не были подтверждены авторитетными инсайдерами или разработчиками, да и с тех пор многое могло измениться.

Напомним, что Halo 5 Guardians можно пройти примерно за 8-10 часов.