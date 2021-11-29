В Halo Infinite игроки замечают все больше читеров – появляются новые видео
Игра Halo Infinite столкнулась с неприятностью, которая часто преследует Free-to-Play шутеры. В ней появилось большое количество читеров практически сразу после релиза, и с каждым днем их становится все больше. В социальных сетях и на Reddit игроки делятся видео, которые явно показывают, что против них играют нечестные пользователи.
Игроки с приставками Xbox продолжают просить 343 Industries дать им возможность отключить в настройках самой игры кроссплатформенный мультиплеер. Поскольку максимально количество читеров сконцентрировано на PC, игроки хотят иметь возможность избежать вероятности столкновения с ними, играя с приставок Xbox One и Xbox Series X | S.
Ниже можно посмотреть несколько видео, на которых явно видно, что игроки столкнулись с читерами в Halo Infinite.
Another video of the aimbotter: pic.twitter.com/txw0SFJ8GC— Response (@jcb_response) November 26, 2021
@343Postums @Unyshek Just matched another cheater/hacker in Halo Infinite. Guy’s gamertag is EUGENEYY on Xbox. Let me turn off cross-play until you guys can get an actual anti-cheat implemented. pic.twitter.com/G9hwahtBRK— Response (@jcb_response) November 26, 2021
COME ON @Halo PLEASE STOP THE CHEATERS!!!!!!!!! HIS GAMERTAG IS okIDontLikeMLP#HALO #HALOCHEATER pic.twitter.com/7kIqu8HWYk— jvnd (@JVNDx) November 24, 2021
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