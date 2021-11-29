Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Halo Infinite игроки замечают все больше читеров – появляются новые видео

В Halo Infinite игроки замечают все больше читеров – появляются новые видео


Игра Halo Infinite столкнулась с неприятностью, которая часто преследует Free-to-Play шутеры. В ней появилось большое количество читеров практически сразу после релиза, и с каждым днем их становится все больше. В социальных сетях и на Reddit игроки делятся видео, которые явно показывают, что против них играют нечестные пользователи.

Игроки с приставками Xbox продолжают просить 343 Industries дать им возможность отключить в настройках самой игры кроссплатформенный мультиплеер. Поскольку максимально количество читеров сконцентрировано на PC, игроки хотят иметь возможность избежать вероятности столкновения с ними, играя с приставок Xbox One и Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть несколько видео, на которых явно видно, что игроки столкнулись с читерами в Halo Infinite.



Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В России задействуют ИИ для анализа личности по соцсетям
В России задействуют ИИ для анализа личности по соцсетям
86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга
86% взломанных аккаунтов Google Cloud использовались для майнинга
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году
Phemex разыграет призы на сумму 2 BTC в честь своего дня рождения
Phemex разыграет призы на сумму 2 BTC в честь своего дня рождения
Биткоин-биржа CoinDCX анонсировала планы по выходу на IPO
Биткоин-биржа CoinDCX анонсировала планы по выходу на IPO
Губернатор Иркутской области предложил выделить площадки под промышленный майнинг
Губернатор Иркутской области предложил выделить площадки под
Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре
Слухи: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — первые детали об игре
В Halo Infinite будет самая продолжительная сюжетная кампания в серии
В Halo Infinite будет самая продолжительная сюжетная кампания в серии
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где он появлялся, было много нелитературных выражений"
Буйнов назвал Градского "талантливым грешником": "Где
В Halo Infinite игроки замечают все больше читеров – появляются новые видео
В Halo Infinite игроки замечают все больше читеров – появляются новые
Пять игрушек, которые были неотъемлемой частью жизни постсоветских детей в 90-ых
Пять игрушек, которые были неотъемлемой частью жизни постсоветских
Опрос: 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты защитным активом
Опрос: 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»
Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом

Еще по теме

В Halo Infinite появились читеры, игроки на Xbox просят отключить кроссплей
На лимитированной Xbox Series X в стиле Halo Infinite нашли секрет
У Halo Infinite за сутки уже больше 10 000 отзывов в Steam
Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo Infinite