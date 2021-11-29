В Иркутске врачи-гематологи обсудили методы лечения хронического лимфолейкоза

III Международная научно-практическая конференция «Гематология. Инновации. Клинический опыт» завершила работу. Финальным мероприятием стал круглый стол «Хронический лимфолейкоз: прошлое, настоящее, будущее», который прошел в Иркутске 26 ноября.

В обсуждении современных методов лечения хронического лимфолейкоза, самого распространенного среди онкозаболеваний крови, приняли участие ведущие специалисты Гематологического центра клинической больницы им. С.П. Боткина (Москва), НМИЦ имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург), Иркутской областной клинической больницы. Результаты анализа конкретной клинической практики представили врачи Харбинского медицинского университета (КНР).

Научный организатор конференции, главный гематолог министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Сараева отметила значимость использования инновационной терапии при лечении пациентов с хроническим лимфолейкозом.

Наталья Сараева:

- Лечение этого заболевания сейчас переживает настоящую революцию: появляются новые таргетные препараты – они блокируют распространение раковых клеток, воздействуя на специфические факторы, которые участвуют в росте опухоли. Гематологам очень важно обмениваться опытом применения этих препаратов, анализировать конкретные клинические случаи, чтобы учесть все особенности и сделать лечение пациентов более персонифицированным, качественным и эффективным.

Результаты исследований показали, что у пациентов, для лечения которых применяются инновационные препараты, пятилетняя выживаемость увеличилась вдвое по сравнению с теми, кто получает стандартную терапию.

Наталья Сараева:

- Доля пациентов с хроническим лимфолейкозом в структуре онкозаболеваемости сравнительно невелика. При этом отклик на таргетную терапию позволяет прогнозировать достижение целевых показателей, которые ставит перед нами Национальный проект «Здоровье» по пятилетней выживаемости всех пациентов с онкологическими диагнозами. При условии, что применяться инновационные препараты будут как можно раньше после постановки диагноза.

Справка:

III Международная научно-практическая конференция «Гематология. Инновации. Клинический опыт» была задумана организаторами как цикл круглых столов, каждый из которых посвящен глубокой проработке одной узкой темы. В июле гематологи рассматривали современные подходы к лечению множественной миеломы, в сентябре - актуальные вопросы гемостаза в современной клинической практике, в том числе – при лечении COVID-19.

Конференция приурочена к юбилейным торжествам в честь 150-летия Иркутской областной клинической больницы, 100-летию кафедры госпитальной терапии ИГМУ и 50-летию создания гематологической службы Иркутской области.



