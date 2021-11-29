В Иркутской области будут судить четверых работников интерната в Квитке за избиение воспитанников

Следственные органы СУ СК России по Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе, воспитателей и медицинской сестры школы-интерната поселка Квиток Тайшетского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в начале августа текущего года несколько воспитанников школы-интерната заявили в полицию о том, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. Причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, воспитанники столкнулись с наказанием со стороны персонала.

Следователями СК установлено, что четверо сотрудников интерната – заместитель директора, два воспитателя и медицинская сестра причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе с применением различных предметов.

В ходе следствия допрошены все воспитанники школы-интерната, персонал и иные лица. Проведен ряд необходимых следственных действий и экспертиз, результаты которых легли в основу доказательственной базы.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Квитке выявили еще один случай избиения воспитанника в школе-интернате

Предыдущая новость по этой теме: