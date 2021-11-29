В Калужской области продолжается реализация нацпроектов

В Калужской области ведется масштабная работа по модернизации образовательного пространства в рамках нацпроектов.

Так, в регионе идет активное строительство: до 2024 года будет построено десять новых школ. Об этом сообщил министр образования и науки области Александр Аникеев.

В ближайшее время будет введена в эксплуатацию школа № 1 в Кондрове на тысячу мест. Завершается строительство школы также на тысячу мест в Медыни. В Малоярославце продолжается строительство школы на 1101 место, а в Калуге на 1300 мест.

В селе Лопатино Тарусского района в 2022 году появится школа на 25 мест, а в Обнинске – на 1144 места. В 2023 году в Калуге откроется школа на 1125 мест, ведется подготовка документации для строительства еще трех школ.

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе в течение последних трех лет отремонтировано и приведено в порядок 24 дома культуры, расположенных в самых маленьких населенных пунктах, и построен один дом культуры, модернизировано 11 муниципальных библиотек, оборудовано 15 современных кинозалов, отремонтировано 13 детских школ искусств, а по населенным пунктам области курсируют 15 передвижных центров-автоклубов.

Нацпроект затрагивает не только строительство, ремонт и поставки оборудования, но и образовательные программы для кадрового состава учреждений культуры. В рамках нацпроекта работники отрасли проходят курсы повышения квалификации.



«За три года будет уже порядка 80 000 специалистов, которые повысили квалификацию в рамках нашей программы. Всего же работников культуры по всей стране – около 700 000. И мы рассчитываем, что до 2024 года каждый второй пройдет повышение квалификации в рамках наших программ», – сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Часть программ реализуется в онлайн-формате.