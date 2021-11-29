В Красноярском крае проходит региональный фестиваль «ЮниорПрофи»

В Красноярском крае стартовал региональный фестиваль «ЮниорПрофи», в котором принимают участие более 250 победителей отборочных этапов – школьники в возрасте от 10 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Фестиваль состоит из двух конкурсных направлений: «Мастерство», которое включает в себя соревнования по профессиональным компетенциям (Чемпионат компетенций), и «Команда» – соревнования полипрофессиональных команд (Чемпионат корпораций).

Чемпионат компетенций проводится по 14 компетенциям: «Мобильная робототехника», «Прототипирование», «Инженерный дизайн», «Электроника», «Интернет вещей», «Электромонтажные работы», «Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов», «Агрономия», «Бренд-менеджер туристских пространств», «Лабораторный химический анализ», «Лесоводство», «Сельскохозяйственные агробиотехнологии», «Лазерные технологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Чемпионат корпораций проводится по компетенциям «Интернет вещей», «Прототипирование», «Электроника», «Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов». В основе сценария проведения чемпионата – конкретная производственная задача, решение которой приведет к измеримому результату. Сложность поставленной задачи определяется мультикомпетентностным подходом к ее решению.

В этом году для участников проводятся онлайн-консультации тьюторов, в ходе которых ребята могут получить рекомендации по построению индивидуальных траекторий развития.