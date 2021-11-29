В Новосибирске завершилось обучение специалистов опорных центров добровольчества

Специалисты опорных центров добровольчества Новосибирской области завершили образовательную программу 2021 года. В ходе итогового образовательного модуля они обсуждали проведение образовательных мероприятий и деятельность опорных центров добровольчества за прошедшие полгода, узнали, как работать с инклюзивными проектами, а также выстроили план деятельности на следующий год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Участники программы представили также проекты образовательных мероприятий, которые они планируют организовывать уже в ближайшем будущем.

«Такие модули помогают нам увидеть, а где мы сейчас, какие есть проблемы и возможности и что мы можем сделать на перспективу», – подчеркнула руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина.

В 2020–2021 годах в целях реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в Новосибирской области проводились конкурсные отборы на право стать опорным центром добровольчества. Победителями были признаны: р. п. Кольцово, Баганский, Коченёвский, Купинский, Куйбышевские районы Новосибирской области.

Опорные центры добровольчества занимаются развитием волонтерского движения не только на территории собственного муниципалитета, они объединяют добровольческие организации близлежащих муниципальных образований.