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В России вручили VII Всероссийскую премию «За верность науке»

В России вручили VII Всероссийскую премию «За верность науке»

В России вручили VII Всероссийскую премию «За верность науке», сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации. 

Церемония вручения премии прошла в Государственном Кремлевском дворце. Премия ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в России. В этом году премия вошла в план мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году, объявленном президентом Годом науки и технологий, мы решаем много задач, направленных на научно-технологическое развитие России. Они касаются привлечения талантливой молодежи в научную сферу, вовлечения профессионального сообщества в подготовку программы НТР, формирования у граждан представления о реализуемых государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. В начале года Правительство утвердило план Года науки и технологий из 85 только федеральных мероприятий. Ключевые из них – запуски нового производства вакцины от коронавируса и самого мощного в России токамака (термоядерного реактора) в Курчатовском институте, мегасайенс-установки «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» и много других прорывных проектов», – сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер вручил премию в специальной номинации «Лучший проект по освещению Года науки и технологий в Российской Федерации». Лауреатом стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, награду получил ректор вуза Виктор Садовничий.

«Безусловно, большое внимание в этом году уделено популяризации науки и современных технологий. Всероссийская премия «За верность науке» посвящена как раз таким людям – тем, кто занимается научным поиском и широким освещением достижений страны. В Год науки и технологий премия установила рекорд по количеству заявок – 744, тогда как в 2020 году было подано почти в 2,5 раза меньше. Совсем скоро мы подведем итоги Года науки и технологий на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе», который будет проходить с 8 по 10 декабря. В нем примут участие около 3 тысяч молодых ученых – победителей конкурсов грантов, студентов, исследователей, представителей власти и бизнеса. Уверен, вместе мы сможем реализовать научно-технологический потенциал страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Организатор премии – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Российской академии наук, Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» и МГУ имени М.В. Ломоносова. Более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». В экспертный совет премии «За верность науке – 2021» вошло рекордное число участников – 42 человека.

Премия «За верность науке» вручается ежегодно. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.

# Общество
По материалам: edu.ru

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