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В России задействуют ИИ для анализа личности по соцсетям

В России задействуют ИИ для анализа личности по соцсетям


Российские власти заинтересовались созданием аналитической платформы с искусственным интеллектом, которая сможет провести психоанализ личности по записям в социальных сетях. Исследование заказал Аналитический центр при правительстве (АЦ), пишет «Коммерсант».


Согласно тендерной документации, использование цифровых следов «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего добровольного согласия».


«Даже отсутствие следов в соцсетях у самого человека оставляет возможность достаточно точного профилирования по следам его более близкого и дальнего окружения», — говорится в техническом задании.


Средство профилирования планируется использовать при назначении лиц, принимающих государственные или корпоративные решения. Также массовое профилирование населения может стать «предиктором массовидного поведения, например, в условиях социальных конфликтов и выступлений», говорится в документе.


Представители АЦ подтвердили намерения разработать платформу анализа поведения россиян. В центре считают, что она поможет бороться с «группами смерти», вовлечением граждан в террористические организации и разжиганием ненависти.


По словам экспертов, подобные инструменты могут противоречить законодательству по защите персональных данных. Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александр Орехович подчеркнул, что для проведения психоанализа по данным из соцсетей необходимо разрешение пользователей:


«Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных из соцсетей, которые человек не делает публичными».


Тендер на проведение исследования стоимостью 36 млн рублей заказал Институт системного программирования им. В.П. Иванникова. Подрядчика выберут 29 ноября 2021 года. Он должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года.


Напомним, в октябре Федеральная служба судебных приставов объявила о намерении подключить искусственный интеллект к поиску должников.


В августе в Санкт-Петербурге представили ИИ-систему для аналитики социальных сетей, которая выявляет пользователей «групп смерти» или подростков с суицидальными наклонностями.


В мае глава Роскомнадзора рассказал об использовании искусственного интеллекта в поиске незаконного контента в сети.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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