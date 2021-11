В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno

30 ноября приблизительно в 11:00 МСК в Binance Smart Chain (BSC) на блоке 13 082 000 состоится хардфорк Bruno. Депозиты и снятие средств в сети приостановят примерно с 10:45 МСК.

