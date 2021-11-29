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В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno

В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno


30 ноября приблизительно в 11:00 МСК в Binance Smart Chain (BSC) на блоке 13 082 000 состоится хардфорк Bruno. Депозиты и снятие средств в сети приостановят примерно с 10:45 МСК.



Одной из целей апгрейда является ускорение полной синхронизации нод более чем на 60%. Он предполагает развертывание предложения BEP-95 с механизмом сжигания токенов BNB по аналогии с блокчейном Ethereum.


По словам разработчиков, это сделает сеть более децентрализованной и повысит внутреннюю стоимость BNB в долгосрочной перспективе.


Решение предусматривает сжигание фиксированной доли газа в каждом блоке. Валидаторы могут регулировать коэффициент, который по умолчанию составляет 10%.


https://forklog.com/kejs-binance-smart-chain-pochemu-polzovateli-vybirayut-nizkie-komissii-a-ne-detsentralizatsiyu/

Представители биржи подчеркнули, что торговля BNB и другими токенами, доступными в BSC, не будет затронута во время обновления.


«Мы вновь откроем депозиты и снятие средств, как только сочтем, что сеть стабильна», — заявили в компании.


Напомним, в октябре Binance учредила фонд в размере $1 млрд для развития и поддержки экосистемы BSC.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno
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