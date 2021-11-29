В сети Binance Smart Chain состоится хардфорк Bruno

30 ноября приблизительно в 11:00 МСК в Binance Smart Chain (BSC) на блоке 13 082 000 состоится хардфорк Bruno. Депозиты и снятие средств в сети приостановят примерно с 10:45 МСК.

#Binance will support the Binance Smart Chain #BSC network upgrade and hard fork.https://t.co/BhKPAUwunG — Binance (@binance) November 29, 2021

Одной из целей апгрейда является ускорение полной синхронизации нод более чем на 60%. Он предполагает развертывание предложения BEP-95 с механизмом сжигания токенов BNB по аналогии с блокчейном Ethereum.

По словам разработчиков, это сделает сеть более децентрализованной и повысит внутреннюю стоимость BNB в долгосрочной перспективе.

Решение предусматривает сжигание фиксированной доли газа в каждом блоке. Валидаторы могут регулировать коэффициент, который по умолчанию составляет 10%.

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Представители биржи подчеркнули, что торговля BNB и другими токенами, доступными в BSC, не будет затронута во время обновления.

«Мы вновь откроем депозиты и снятие средств, как только сочтем, что сеть стабильна», — заявили в компании.

Напомним, в октябре Binance учредила фонд в размере $1 млрд для развития и поддержки экосистемы BSC.



