В Совфеде заявили, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России

Африканский штамм «омикрон» уже есть в России, источником его распространения могут быть российские туристы, побывавшие в Египте, считает заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый, сообщает РИА Новости.

Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С его точки зрения, за приезжающими из Египта в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Круглый заявил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.

Как отметил сенатор, по мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. При этом он не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых».

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

В Москве визит антипрививочников в красную зону прервали из-за хамства по отношению к пациентам

Предыдущая новость по этой теме: