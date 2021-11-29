В третьем квартале 2022 года власти определят инвестора для строительства аэропорта Иркутска

В третьем квартале 2022 года власти определят инвестора для строительства аэропорта Иркутска. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в «Инстаграм» после пресс-конференции 29 ноября. Инвестор займётся, в том числе, документацией, и получением положительного заключения Главгосэкспертизы.

«Один из самых популярных вопросов — про строительство иркутского аэропорта. Важная для нас тема. Нужен очень большой участок. Рядом с областным центром плотная застройка. Подобрать подходящую землю непросто. А строить дальше — в 50-70 километрах от города — не видим смысла, это очень далеко. В этом году у нас заключён контракт на оказание консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиаузла. Планируется, что в третьем квартале 2022 года будет привлечён инвестор для строительства аэропорта. Он займётся в том числе документацией, получением положительного заключения Главгосэкспертизы», — написал глава региона.

Игорь Кобзев также сообщил, что в ближайшее время организуют эфир по теме аэропорта Иркутска. На нем ответят на все вопросы, которые возникают у жителей области.