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В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи

В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи


Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обязало лицензированные криптовалютные биржи платить налог на цифровые услуги со ставкой в 2%. Клиенты платформ могут столкнуться с повышением комиссий, предупредили в саморегулируемой организации CryptoUK, пишет The Telegraph.   


Введенный в апреле 2020 года цифровой налог изначально распространялся на операторов соцсетей, маркетплейсов и поисковых систем.


«Существует большое разнообразие криптоактивов. Они не представляют собой товары, финансовые контракты или деньги. По этой причине биткоин-биржи едва ли смогут воспользоваться предусмотренным для онлайн-финансовых маркетплейсов освобождением от налога», — пояснила служба.


В CryptoUK назвали действия HMRC несправедливыми и указали на риски переноса издержек на трейдеров и инвесторов. 


Исполнительный директор Иэн Тейлор увидел в решении тяжелый удар по индустрии после введения FCA сложной системы лицензирования. С января все криптостартапы обязаны соблюдать правила AML и зарегистрироваться в Управлении.


Напомним, в декабре 2020 года FCA ввело режим временной регистрации для криптовалютных компаний, ожидающих одобрения регулятора. Предполагалось, что он продлится до 9 июля 2021 года.


В июне 2021 года ведомство продлило режим до 31 марта 2022 года. В FCA посчитали, что инициатива позволит занятым в индустрии цифровых активов компаниям продолжить свою деятельность пока ведомство «проводит тщательную оценку».


В июле HRMC начала собирать информацию о клиентах иностранных криптовалютных бирж от зарубежных фискальных ведомств.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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