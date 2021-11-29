В Волгоградской области с начала года 3,8 тысячи школьников посетили занятия мобильного «Кванториума»

В Волгоградской области с начала года 3,8 тысячи школьников посетили занятия мобильного «Кванториума» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Волгоградской области.

Во взаимодействии с созданными на базе сельских школ «Точками роста» специалисты запустили новый профориентационный проект, в рамках которого школьники прошли обучение по одному из трех направлений: «Альтернативные источники энергии», «Ботаника в объективе» и «Беспилотный транспорт». В образовательной программе также задействованы наставники «Кванториума-Политех» и «Кванториума-РЖД».

С начала учебного года передвижной «Кванториум» уже побывал в Городищенском, Нехаевском, Жирновском, Ленинском, Ольховском, Фроловском, Калачевском, Светлоярском, Котельниковском и Алексеевском районах. Следующим пунктом станет поселок Елань.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.