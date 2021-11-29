Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Зиме начался суд над двумя подозреваемыми в истязании 17-летней девушки на почве ревности

В Зиме начался суд над двумя подозреваемыми в истязании 17-летней девушки на почве ревности

В Зиминском городском суде 24 ноября 2021 года началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жительниц Саянска, подозреваемых в истязании и ряде других преступлений в отношении 17-летней девушки. Принято решение, что заседания будут проходить в закрытом режиме. В отношении одной из фигуранток по делу изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее две женщины выложили в соцсети видео своих издевательств над 17-летней девушкой на почве ревности. В ночь на 6 августа они раздели ее догола, поставили на колени, остригли волосы и облили зеленкой, требовали извинений за то, что она вступила в связь с их мужьями. Инцидент происходил на улице в темное время суток. Редкие очевидцы по неизвестным причинам не стали вмешиваться.

Предыдущая новость по этой теме:

17-летняя жертва издевательств из Зимы рассказала новые подробности на программе Первого канала «Мужское/Женское»

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Пять игрушек, которые были неотъемлемой частью жизни постсоветских детей в 90-ых
Пять игрушек, которые были неотъемлемой частью жизни постсоветских
Опрос: 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты защитным активом
Опрос: 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Биткоин вернулся к отметкам выше $57 000
Банк Франции предложил установить надзор за DeFi-сектором
Банк Франции предложил установить надзор за DeFi-сектором
Токен Omicron подорожал в 10 раз после появления нового штамма COVID-19
Токен Omicron подорожал в 10 раз после появления нового штамма
В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи
В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи
Solana Foundation анонсировала углеродную нейтральность сети
Solana Foundation анонсировала углеродную нейтральность сети
Меркурий в соединении с Солнцем 29 ноября 2021 года: главные опасности этого дня
Меркурий в соединении с Солнцем 29 ноября 2021 года: главные
Филипп Киркоров не на шутку обиделся на Виктора Дробыша
Филипп Киркоров не на шутку обиделся на Виктора Дробыша
Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом
Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом
Муж Анастасии Заворотнюк заметно помолодел
Муж Анастасии Заворотнюк заметно помолодел
Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области арестовали на два месяца
Заместителя управляющего отделения ПФР по Иркутской области

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью для покупки»
Энтони Скарамуччи назвал последнюю коррекцию биткоина «возможностью
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала

Еще по теме

В Хабаровске арестовали 18-летнего предполагаемого подельника одной из живодёрок
Нападение на Найема: избрана мера пресечения одному из подозреваемых
К зданию суда, где рассматривают дело Саакашвили, стянули Нацгвардию
В Ленобласти будут судить мужчину, зверски избившего и изнасиловавшего 17-летнюю девушку