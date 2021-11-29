В Зиме начался суд над двумя подозреваемыми в истязании 17-летней девушки на почве ревности

В Зиминском городском суде 24 ноября 2021 года началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух жительниц Саянска, подозреваемых в истязании и ряде других преступлений в отношении 17-летней девушки. Принято решение, что заседания будут проходить в закрытом режиме. В отношении одной из фигуранток по делу изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщается на сайте суда.

Ранее две женщины выложили в соцсети видео своих издевательств над 17-летней девушкой на почве ревности. В ночь на 6 августа они раздели ее догола, поставили на колени, остригли волосы и облили зеленкой, требовали извинений за то, что она вступила в связь с их мужьями. Инцидент происходил на улице в темное время суток. Редкие очевидцы по неизвестным причинам не стали вмешиваться.

17-летняя жертва издевательств из Зимы рассказала новые подробности на программе Первого канала «Мужское/Женское»

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