Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой

Правительство Индии не планирует признавать биткоин валютой и не собирает данные о транзакциях с активом. Об этом в ходе открывшейся зимней сессии парламента заявила министр финансов Нирмала Ситхараман.

https://twitter.com/CNBCTV18Live/status/1465214083771158528

В числе прочих законопроектов парламентариям предстоит рассмотреть закон о регулировании криптовалют, который предположительно представят к февралю 2022 года.

По информации СМИ, правительство предложит запрет на использование криптовалют для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить в качестве активов, как акции, облигации и золото.

Позднее появились сообщения о планах властей запретить большинство "частных криптовалют". О внесении подобного предложения стало известно еще в сентябре 2020 года, в марте СМИ заявили о возможности уголовного преследования за владение криптовалютами. Тогда Ситхараман подобные намерения правительства опровергла.

Несмотря на правовую неопределенность касательно криптовалют базирующаяся в Сингапуре биткоин-биржа Coinstore расширила деятельность платформы и приложения на Индию. Компания также анонсировала открытие офисов в трех городах — Бангалоре, Нью-Дели и Мумбаи.

На наем персонала, маркетинг и разработку продуктов для индийского рынка в Coinstore выделили $20 млн.

https://twitter.com/coinstore_en/status/1465227331685941249

"Были политические шатания, но мы надеемся, что все будет хорошо, и мы оптимистичны в том, что индийское правительство разработает здоровые правила для криптовалют", — прокомментировал ситуацию представитель биржи.

В первый день парламентской сессии правительству также поступили вопросы относительно планов введения цифровой валюты центрального банка (CBDC), согласно The Economic Times.

Министерство финансов в ответе проинформировало законодателей, что Резервный банк Индии (RBI) разрабатывает поэтапную стратегию внедрения CBDC и изучает варианты использования.

Касательно мотивов запуска национальной цифровой валюты в ведомстве заявили:

"Цель создания цифровой валюты в том, чтобы обеспечить значительные выгоды, такие как снижение зависимости от наличных, более высокий сеньораж за счет снижения операционных издержек и расчетных рисков".

В ведомстве отметили, что RBI в октябре внес на рассмотрение парламента поправки в Закон о Резервном банке 1934 года, расширяющие определение "банкнота" на цифровую форму валюты.

Напомним, в ноябре RBI допустил возможность пилотного запуска CBDC в первом квартале финансового 2022 года.