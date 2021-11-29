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Власти региона не рассматривают вопрос о расселении жителей Мамско-Чуйского района

Вопрос о расселении жителей Мамско-Чуйского района не рассматривает, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 29 ноября. Он отметил, что жители не заинтересованы в переезде и просят не расселять.

Игорь Кобзев:
— Я посетил Мамско-Чуйский район — большинство жителей не заинтересовано. Здесь нет точного ответа: часть хочет переселиться, часть — нет.

Глава региона отметил, что с точки зрения экономики содержать такие населенные пункты невыгодно, однако район всегда находится на контроле властей. «Туда привезли генератор, который позволит обеспечить электричеством ряд населенных пунктов, но жители там есть, живут, мы заинтересованы в их проживании. Выделяем финансирование на те вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением, завозом топлива», — подчеркнул Игорь Иванович.

Ранее в СМИ появилась информация, что минэкономразвития региона предложило расселить Мамско-Чуйский район. Вопрос обсуждался на заседании по рассмотрению проекта стратегии развития Иркутской области. Также вопрос расселения данного района поднимался еще в 2010 году. Отмечалось, что это позволит сэкономить бюджетные средства.

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По материалам: irk

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