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Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ

12:37  Автор: Ольга Шульга



В режиме видео-конференц-связи началось заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, её председателем на очередной срок единогласно избран спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«По предложению спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна председателем ПА ОДКБ на очередной срок единогласно избран председатель Государственной Думы Вячеслав Володин», — сообщила пресс-служба Госдумы.

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Также в повестке заседания рассмотрение модельных законов об информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ. Кроме того, на заседании будет представлен доклад «О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства».



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По материалам: pnp.ru

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