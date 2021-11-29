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Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время

Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время


К 20-летию Xbox компания Microsoft представила несколько десятков новых игр с поддержкой FPS Boost. После этого Джейсон Рональд (один из руководителей программного отдела Xbox) в рамках интервью заявил, что подразделение Xbox продолжит работать над тем, чтобы увеличить FPS в играх на Xbox Series X | S по обратной совместимости, но в ближайшее время ждать таких игр не стоит.

В Twitter Джейсон Рональд разъяснил, с чем связаны сложности с добавлением FPS Boost в новые игры:

Для тех, кто просит разъяснений, мы знали, что наши текущие методы повышения FPS будут работать только с некоторыми проектами. Это похоже на улучшения разрешения для Xbox One X. Мы включили FPS Boost в более чем 130 играх, но для многих и многих других это не работает, мы пробовали, но безуспешно.

Улучшить игры из прошлого сложно, поскольку мы не вносим никаких изменений в исходный код самой игры. Если мы сможем разработать новые методы для дальнейшего улучшения обратно совместимых игр, мы будем их предлагать, но у нас нет ничего в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее работу FPS Boost в играх с Xbox 360 протестировали специалисты Digital Foundry, и они в восторге от работы функции.

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По материалам: newxboxone

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