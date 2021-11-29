Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в национальной оценке рисков 2018 года криптовалюты признаны фактором высокого риска для финансового пространства РФ.

"Здесь дискуссию нам предстоит завершать, я думаю, в предстоящем году. И все же определяться в рамках тех стандартов, которые нам предоставляет FATF", – сказал он.

Ссылаясь на предложения FATF, Негляд отметил необходимость регулирования обменников в качестве точек входа в официальную финансовую систему. По его словам, организация предлагает два способа такого регулирования – отнесение их к субъектам антиотмывочного законодательства с идентификацией, либо запрет деятельности.

"Оба варианта имеют право на жизнь. Есть различные точки зрения. Эта дискуссия должна быть завершена", – заключил замдиректора Росфинмониторинга.

Напомним, в письме от сентября регулятор отнес операции с криптовалютными обменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор банковского счета.

Также Банк России сообщил о планах по разработке механизма блокировки банковских платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.