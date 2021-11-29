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Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite

Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite


Без сомнений, Halo Infinite является главным релизом для Xbox в этом году. В год 20-летия Xbox компания Microsoft выпускает Halo Infinite – самую масштабную игру в серии, которая кардинально отличается от всего того, что игроки видели во франшизе ранее. В Halo Infinite игроков ждет боле разветвленный сюжет, открытая карта, новые способности мастера Чифа.

Microsoft ведет активную рекламную кампанию Halo Infinite, и сегодня она представила два новых видео по игре.

В первом ролике рассказывается о том, что такое героические поступки, которые людям на протяжении всей истории человечества приходилось постоянно совершать. Мастер Чиф – один из таких героев, который готов вступить в самую сложную битву для человечества.


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Второй ролик рекламный, он тоже показывает, что Мастер Чиф должен будет погрузиться в самую суровую битву Halo, сражаясь с Изгнанными.


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Напомним, что релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря 2021 года.

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По материалам: newxboxone

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